Concerto della Fattoria Roveroni e visita all'antica Pieve

Giovedì 11 luglio, alle ore 21.30, nell'area retrostante la Pieve di Santa Maria in Acquedotto, via Ca' Mingozzi 9, la Fattoria Roveroni si tiene un concerto dal titolo "Cavallette per quei fossi, canzoni da cantare, fischiare, saltare".

L'iniziativa è promossa dall'Associazione Antica Pieve, presieduta da Claudio Guidi.

La Fattoria Roveroni si è costituita nel 2008 come espressione del corso di musica d'insieme della Scuola di Musica "C. Roveroni" di Santa Sofia. Fanno parte della formazione 25 elementi (strumenti a fiato e sezione ritmica). Il repertorio del gruppo è incentrato su brani che ispirano allegria ed ironia con una predilezione per testi degli anni '50/'60 composti da Fred Buscaglione, Enzo Jannacci, Renato Carosone, Renzo Arbore ed altri nei quali un ruolo importante è affidato ai cori di insieme e all'impatto coreografico.

Il gruppo sarà diretto da Vanni Crociani, pianista e compositore degli EQU, nonché arrangiatore.

Prima del concerto, alle ore 20.45, Gabriele Zelli condurrà una visita guidata alla Pieve. Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia della pubblicazione "Antiche Pievi. A spasso per la Romagna" di Marco Vallicelli, Marco Viroli e Gabriele Zelli.

Partecipazione libera.