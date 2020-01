Concerto fra "stagioni" e degustazioni con il Michele Francesconi Trio

Sabato 11 gennaio, alle ore 21.00, riprende la Stagione Musicale al Teatro Mentore di Santa Sofia con il concerto dedicato al ciclo delle stagioni, “Seasons”, presentato da “Michele Francesconi Trio”. Ad affiancare sul palco Michele Francesconi ci saranno Giulio Corini, contrabbassista dotato di una forte personalità e intelligenza musicale, e Luca Colussi, batterista, attento nel sottolineare ogni sfumatura dinamica e ritmica.



Nel progetto “Seasons” Francesconi arrangia e interpreta tre composizioni scritte appositamente per lui da Marco Ponchiroli, Stefano Travaglini e Luca Dell’Anna (quest’ultimo, tra i migliori pianisti e compositori italiani attivi in ambito jazz): tre suite dal carattere radicalmente diverso tra loro, utili per affrontare le varie espressioni del jazz moderno e che si traducono, a livello formale, ognuna in un numero diverso di episodi.



La prima in ordine di esecuzione, quella di Marco Ponchiroli, propone nelle sue cinque parti una scrittura di ispirazione preromantica; nella seconda suite Stefano Travaglini, compositore con un percorso accademico alle spalle, fa uso di un linguaggio armonicamente avanzato per creare atmosfere che tendono a colori scuri. La terza suite, quella di Luca Dell’Anna, è formata invece da una decina di episodi caratterizzati da una natura spiccatamente ritmica e dalla presenza di ampi spazi improvvisativi.



La serata sarà anche l'occasione per gustare alcune specialità locali proposte dalla Trattoria Ramà di Santa Sofia: compreso nel prezzo del biglietto d'ingresso, infatti, è un assaggio di prodotti tipici offerti a partire dalle ore 20.00 nel foyer del Teatro.



La direzione artistica è di Elena Indellicati e Vanni Crociani dell'Associazione Musicale “C.Roveroni”.



Il concerto “Seasons” è compreso nel carnet di abbonamenti Cumulativo. Per i non abbonati, ingresso 15 euro (ridotto 12 euro per over 65 e under 27; ridotto 10 euro per gli iscritti alla Scuola di Musica “Roveroni”). Info e prenotazioni: teatromentore@gmail.com; 349.9503847.