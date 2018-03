Dick's power trio: concerto tra la via Emilia e il West

Venerdì 23 Marzo alle ore 22.00 presso l'XRay Pub Forlì di Forlì si esibiranno dal vivo i "Dick's Power Trio" . La band nasce lungo la storica Via Emilia tra Bologna e Forlì con la missione di proporre al pubblico un autentico percorso musicale che affonda nelle radici del Rock/Blues dagli anni 60 fino ai nostri tempi mantenendo l’originalità dei brani senza però rinunciare ad autentiche rielaborazioni.Il repertorio che la band propone è composto da storici brani che vanno dai Clash, Hendrix, Beatles, The Who, Cream e tanti altri. . La band capitanata dal forlivese Fabio Di Concetto ( voce, chitarre e armonica ) e dai bolognesi Paolo Pizzi ( basso ) e Cristiano Delfino ( batteria ) con alle spalle dei singoli componenti centinaia di concerti live, forte di una maturata esperienza dagli anni 90 ad oggi, assicura un repertorio di oltre due ore di musica rigorosamente dal vivo.

