Una serata con Manuel Agnelli al Teatro Diego Fabbri

Un'occasione irripetibile per scoprire il lato artisticamente più intimo di uno dei personaggi più iconici della contemporaneità musicale del nostro Paese: è quella di venerdì 26 aprile al Diego Fabbri di Forlì, data unica in Romagna per Manuel Agnelli che con questo spettacolo sta tornando a calcare i principali palchi italiani.

“An Evening with Manuel Agnelli” è uno spettacolo unico: brani tratti dall' ormai trentennale repertorio degli Afterhours, in versioni totalmente inedite, si alterneranno a cover dense di significati per il suo percorso musicale, a brani strumentali di varia estrazione di genere e a quelle letture che hanno ispirato la sua poetica e i capisaldi del suo racconto.

Sul palco anche Rodrigo D'Erasmo, violinista, polistrumentista e arrangiatore, suo sodale ormai da molti anni in numerosissimi progetti. Una serata che vede Manuel Agnelli in una versione intima e in un rapporto quasi confidenziale con il pubblico: per questo, un evento eccezionale.

Biglietti: da 34,50 euro