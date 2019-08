Musica d'autore in piazza con Anto Quartet & Voice

Venerdì 9 agosto, ore 21:15, torna la musica dal vivo in Piazzetta della Misura a Forlì con Anto Quartet & Voice.



Tantissime persone sentono il jazz come una cosa inaccessibile e incomprensibile o semplicemente noiosa confrontandolo con altri generi musicali più familiari e diffusi. Come la letteratura anche il jazz viene adorato da una minoranza e rispettato e guardato con timore e curiosità da una maggioranza.

Per tutti è in programma un repertorio di grandi canzoni d'autore familiari. La canzone d’autore incontra il jazz: un programma per concepire in cultura la musica oggi.

Con un progetto artistico ormai collaudato, un incontro curioso e stimolante tra jazz e la canzone d’autore attraverso memorabili interpretazioni musicali cantate sulle basi di un quartetto composto da noti musicisti del nostro territorio.



L'Anto Quartet & Voice è composto da: Antonello Esposito (chitarra ed arrangiamenti), Daniela Bertoli (voce), Piero Marchiani (basso) e Alberto Bertaccini (batteria e percussioni).

