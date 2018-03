Mercoledì 14 marzo, alle ore 21, l’Istituto musicale Angelo Masini ospita il concerto “Musica e Poesia tra Oriente e Occidente”, patrocinato dal Comune di Forlì e promosso dalla Cattedra “Re Abdulaziz” per gli Studi Islamici, in collaborazione con il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione (Campus di Forlì), il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, l’Associazione culturale “Il Saggiatore musicale” e l’Accademia araba di Forlì. I cantanti Monica Colonna (soprano), Mauro Corna (basso) e Stefano Malferrari (pianoforte), interpreteranno musiche di Gioachino Rossini, Franz Liszt e Giuseppe Verdi, in alternanza con letture di poesie in lingua di autori arabi classici e contemporanei.

La serata sarà presentata da Giuseppina La Face e Ahmad Addous.



Nello scambio culturale con la Cattedra “Re Abdulaziz”, alcune celebri arie d’opera di Rossini e Verdi rappresentano la tradizione della più grande musica d’arte italiana, mentre i brani che le incorniciano – i Péchés de vieillesse di Rossini e la Paraphrase dal Rigoletto di Liszt – le illuminano ulteriormente con l’ironia, l’amarezza, ma anche la bonomia nei brani della senilità del pesarese, e con l’esaltazione dell’opera verdiana nel pianismo trascendentale di Liszt, che qui realizza un vero e proprio teatro strumentale. I testi poetici degli autori arabi spaziano dal medioevo all’età contemporanea, e presentano una gran varietà di metri (verso classico, strofa andalusa, verso libero) e di temi (amore cortese, natura, poesia bacchica, riflessioni esistenziali e prospettiva filosofica). I testi poetici saranno letti da alcuni studenti dell’Università di Bologna. La serata di musica e poesia rientra fra le iniziative, realizzate dalla Cattedra, volte allo scambio di conoscenze tra gli universi culturali arabo-islamico e occidentale.