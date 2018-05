Parte dalla basilica di San Mercuriale il ciclo di concerti di musica sacra

Nell’ambito dell’iniziativa “Dal Rinascimento al Barocco. La Riforma tridentina e le arti attraverso il patrimonio religioso nella Diocesi di Forlì-Bertinoro”, evento collaterale alla mostra promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì “L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio”, la Diocesi di Forlì-Bertinoro propone una rassegna di musica sacra del Cinquecento, articolata in tre concerti. Apertura sabato alle ore 21 nella suggestiva cornice offerta dalla Basilica di San Mercuriale, con l’esecuzione, da parte del coro Cappuccinini e San Paolo diretto dal M° Enrico Pollini, di musiche di G.P. da Palestrina, G. Frescobaldi, C. Monteverdi ed altri autori del Cinquecento, secondo un programma dal titolo “la polifonia da Palestrina a Monteverdi”.

Seguirà, domenica 3 giugno alle ore 21.00 nella chiesa del Suffragio, la “Rappresentatione di Anima, et di Corpo”, opera del 1600 di Emilio De’ Cavalieri, eseguita dal gruppo corale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, con la direzione di don Marino Tozzi.

Ultimo appuntamento domenica 10 giugno alle ore 21.00 presso la chiesa della SS. Trinità con il concerto del coro San Filippo Neri e Mulino Mistico diretto dal M° Paolo Bacca, dal titolo “il vespro in polifonia alla fine del Cinquecento tra Venezia e la Romagna”, con esecuzione di musiche di C. Monteverdi, A. Gabrieli, A. Grandi e compositori romagnoli dell’epoca. L’ingresso ai concerti è gratuito. L’iniziativa è patrocinata dai Comuni di Forlì e Forlimpopoli ed è realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Per informazioni: cell. 3331722180, e-mail: beniculturali@forli.chiesacattolica.it.