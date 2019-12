"In…Canto di Natale": l'Aeronautica di Forlì ospita un concerto per il "Villaggio Mafalda"

Sabato 14 dicembre alle 21 il 2° Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì (via Solombrini, 14) ospiterà il concerto "In…Canto di Natale", un evento concertistico a cura della "Corale San Biagio" di Forlì, diretta dal maestro Paolo Bezziccheri che eseguirà un “ensemble” di canti dedicati all’attesa delle festività, alla gioia e alla serenità del Natale per avvolgere il pubblico in una calda ed emozionante atmosfera natalizia.

In tale occasione sarà organizzata, a cura dei partecipanti, una raccolta fondi volontaria a favore del "Villaggio Mafalda", comunità di Forlì - fondata da Don Girolamo Flamigni, conosciuto da tutti come Don Mino - che sostiene i minori e le famiglie in situazioni di difficoltà e che si ispira ad un modello di lavoro alternativo basato sulla centralità della persona e sullo sviluppo delle sue potenzialità e autonomie.

"L’iniziativa, oltre ad essere un’occasione di incontro e di solidarietà in prossimità del Santo Natale, è anche un omaggio al Giubileo Lauretano che sarà inaugurato l’8 dicembre con l’apertura della Porta Santa alla Basilica di Loreto", spiega il comandante della base, il tenente colonnello Luca Zorzan.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail all'indirizzo grumauto2@aeronautica.difesa.it oppure contattare i numeri 0543.1949402 o 329.6506995. Le prenotazioni saranno aperte fino ad esaurimento posti dal 4 al 12 dicembre. L'ingresso è ad offerta libera.

Programma del concerto

dalle 19 afflusso ospiti

dalle 21 inizio concerto

In notte placida (Couperin 1700)

Tu scendi dalle stelle (A.M. De Liguori 1700)

Astro del ciel (Gruber 1800)

Adeste Fideles (Anonimo)

Resonnet in laudibus (Shubinger 1800)

Dormi bambino Gesù (Mozart 1700)

O Tannembaum (Anonimo)

Happy Christmas (Lennon, Ono 1971)

Bianco Natale (Berlin 1900)

