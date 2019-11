Al fianco delle famiglie bisognose: torna il concerto di Natale con Paolo Olmi in nome della solidarietà

Dopo il grande successo degli scorsi anni la Cooperativa Emilia Romagna Concerti di Ravenna, l’amministrazione comunale di Forlì e la Caritas di Forli-Bertinoro, presentano l'edizione 2019 del Concerto di Natale Forlì-Betlemme, organizzato insieme al Ministero dello Spettacolo, il Ministero degli Esteri, la Regione Emilia Romagna e alcuni sponsor qualificati come Romagna Acque. Sabato 7 dicembre, alle 21, nella Abbazia di San Mercuriale, si esibirà la Young Musicians European Orchestra diretta dal Maestro Paolo Olmi, composta da giovanissimi musicisti di tutto il mondo impegnati in un progetto che inizierà ai primi di dicembre a Ravenna con le prove preliminari e che terminerà con due concerti: a Betlemme nella Chiesa della Natività l’11 dicembre e a Gerusalemme nella Chiesa di Notre Dame il 12 dicembre. Le manifestazioni in Terra Santa sono organizzate in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv, l'Istituto Italiano di Cultura, il Municipio di Betlemme e la Custodia di Terra Santa.

Il programma di Forlì prevede, come da tradizione, l'esibizione di giovanissimi solisti protagonisti nel mondo musicale internazionale; sarà aperto dall’oboista Simone Fava, impegnato nel Concerto in Fa Maggiore di Corelli nella trascrizione di John Barbirolli; proseguirà con il concerto in Do Maggiore per violoncello di Haydn (solista Bruno Philippe, nella foto) e terminerà con il Concerto in Sol Maggiore K216 di Mozart interpretato da Vikram Sedona. Una novità di quest'anno è costituita dal fatto che, in chiusura del concerto, la Young Musicians European Orchestra sarà integrata da alcuni giovani musicisti forlivesi provenienti dall’Istituto Musicale Masini, dalla scuola di musica InArte e da altre istituzioni cittadine nell’esecuzione di due brani fuori programma. Un altro risultato del quale gli organizzatori sono molto orgogliosi è la partecipazione all'iniziativa di tutti i Club Service di Forli quali: Lions Club, Rotary Club, Fidapa, Soroptimist, Il Gruppo, Rotaract, Club Unesco di Forlì. In questo modo la nostra città attraverso le sue associazioni più generose dà un segnale di coesione e di solidarietà particolarmente significativo in occasione delle festività natalizie.

Tutti i partecipanti al concerto e tutti i cittadini di Forlì sono invitati ad un gesto natalizio di solidarietà portando in Chiesa (Abbazia di San Mercuriale), la sera di sabato 7 dicembre, una serie di beni di prima necessità che saranno raccolti dalla Caritas e saranno poi distribuiti attraverso l’Emporio della Solidarietà di Forlì e il Banco Alimentare. C'è bisogno di zucchero, latte, riso, olio di oliva e di semi, passata di pomodoro. I prodotti raccolti saranno distribuiti a tutte le famiglie in stato di bisogno, che ad oggi sono oltre 500. I biglietti per il concerto – in numero limitato - hanno il prezzo di 20 euro per la Navata Centrale, e di 2 euro per la Navata laterale, e possono essere acquistati alla Caritas di Forlì Bertinoro oppure presso Emilia Romagna Concerti contattando la mail erconcerti1@yahoo.it. o telefonando allo 0544.33835. Alcuni Club Service di Forlì si sono invece organizzati per raccogliere tra i propri soci le adesioni al concerto. Parte dell'incasso della serata sarà devoluto alla Caritas e alla Fondazione Banco Alimentare.