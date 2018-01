Concerto per il trio d'archi dell'orchestra sinfonica Rai

Il Trio d’Archi dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai è stato fondato nel 2004 da prime parti dell’Orchestra, desiderose di cimentarsi in una formazione cameristica, e da subito ha riscosso l’entusiasmo del pubblico e della critica. Invitato dalle più prestigiose istituzioni italiane ed estere, ha al suo attivo numerosi concerti con prime esecuzioni assolute e collaborazioni con artisti di fama internazionale. Molti dei suoi concerti sono trasmessi dalla Rai con dirette di Radio 3. Potendo contare sul contributo di musicisti esperti e affiatati, i gruppi cameristi esplorano ambiti del repertorio meno frequentati.

Il Trio è un tipo di ensemble che si ascolta raramente perché dotato di un repertorio limitato nella quantità e particolarmente impegnativo dal punto di vista tecnico. Alessandro Milaniviolino,si è diplomato al Conservatorio G. Verdi di Torino con il massimo dei voti e perfezionato con Salvatore Accardo all’Accademia “Stauffer” di Cremona. Dopo un biennio nell’Orchestra dei Giovani della Comunità Europea (EUYO), dal 1995 è primo violino di spalla presso l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Ha al suo attivo numerosi cd da solista. Suona un violino F. Gobetti del 1711 concesso dalla fondazione Pro Canale di Milano.

Luca Ranieri, viola, dal 1993 al 1999 ha fatto parte dell’Orchestra del Teatro alla Scala, divenendo poi prima viola dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Come solista ha suonato con i maestri più prestigiosi e le più importanti orchestre. Collabora come Prima viola con l’Orchestra del Teatro alla Scala e con la Filarmonica scaligera. E’ direttore artistico del Garda Lake Music Master e responsabile artistico della Filarmonica del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo.

Pierpaolo Toso, violoncello, diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio di Venezia e alla Musik-Akademie di Basilea, è stato allievo di F. Maggio Ormezowsky. Membro dell’Orchestra dei Giovani della Comunità Europea (EUYO) per tre anni, dal 2002 è primo violoncello dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Ha collaborato come solista con diverse orchestre e per tre anni è stato primo violoncello dell’Orchestra Sinfonica Toscanini diretta da Lorin Maazel. Suona un violoncello Stefano Scarampella del 1914.