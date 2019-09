Il live in piazza di Noemi. Un grande omaggio alla black music

Domenica 22 settembre, alle ore 21:00, la Settimana del Buon Vivere porta in Piazza Saffi a Forlì uno dei suoi eventi clou: il concerto di Noemi. Un grande appuntamento nel cuore della città a ingresso gratuito.

Noemi ritorna in una veste nuova, con un omaggio alla black music. Un tour estivo pieno di sorprese in cui la cantautrice romana, oltre a riproporre i suoi brani più celebri in chiave blues, spaziando dal funky al reggae, interpreterà le cover dei più grandi artisti internazionali che hanno influenzato la sua carriera.

“La black music è il mio primo amore” - dichiara Noemi - “Per questo motivo nell’estate 2019 ho intenzione di attraversare l’Italia con un progetto live completamente nuovo dove mi misurerò cantando canzoni del repertorio blues, funky e reggae. Immancabili pezzi di Janis Joplin, Wilson Pickett, Marvin Gaye, James Brown, Amy Winehouse, Bob Marley, Stevie Wonder e tanti altri che hanno avuto un importantissimo ruolo nei miei ascolti e nella formazione del mio gusto musicale. Ovviamente in scaletta inserirò anche i pezzi più famosi del mio repertorio riarrangiati in chiave blues”.

In caso di maltempo il concerto verrà spostato al Teatro Diego Fabbri Forlì, fino a esaurimento capienza.