Alla pieve di Santa Reparata uno sguardo musicale all'Inghilterra rinascimentale e barocca

Terzo e ultimo appuntamento della rassegna “Tasti”, il nuovo, breve ciclo di concerti che l'associazione Collegium Musicum Classense, ha destinato da tre anni alla riscoperta di strumenti a tastiera e al loro repertorio. Gli incontri si ripetono a cadenza mensile, e questo ultimo appuntamento, dopo i due precedenti a Ravenna e Faenza, sarà domenica nella pieve di S. Reparata a Terra del Sole, vicino a Castrocaro alle ore 18. La chiesa si trova in via Biondina, e non è da confondere con l'omonima collegiata che si trova nella piazza di Terra del Sole.

La pieve è stata di recente restaurata, e sarà raccontata nella sua storia e architettura da don Marino Tozzi. L'ensemble di musica antica del Conservatorio “Rossini” di Pesaro, composto da quattro voci, cembalo e liuto, presenterà poi un programma quasi interamente dedicato a compositori dell'Inghilterra Rinascimentale e Barocca, in un'alternanza di brani scherzosi e sognanti sia vocali che strumentali. Una buona occasione per visitare una bella chiesa di solito chiusa e per ascoltare un repertorio di rarissima esecuzione.