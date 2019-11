Un concerto in ricordo del pianista Joaquìn Rodrigo a 20 anni dalla scomparsa

Vent’anni fa la scomparsa del celebre pianista e compositore cieco Joaquìn Rodrigo (Sagunto, 22 novembre 1901 – Madrid, 6 luglio 1999), tra i più influenti musicisti del Ventesimo secolo. Per ricordare la sua arte e il suo genio creativo, la sezione territoriale di Forlì e Cesena dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti organizza mercoledì 27 novembre, alle 21, un concerto in omaggio all’artista. L’appuntamento è nella suggestiva cornice del Circolo della Scranna, in corso Garibaldi 80, a Forlì. Protagonista della serata il chitarrista Mattia Masini accompagnato al pianoforte dalla pianista Manila Santini; insieme condurranno gli ascoltatori in un itinerario musicale coinvolgente che toccherà alcune delle più importanti composizioni per chitarra di Rodrigo.

La serata diventa un’occasione per conoscere o approfondire le opere del compositore valenciano, fondatore anche del Casticismo, il Neoclassicismo spagnolo. Musicista classico, Rodrigo si è affermato a livello internazionale con numerose composizioni, ma la sua più importante rimane il celebre Concierto de Aranjuez, opera che gli valse appunto la notorietà e fama. A Rodrigo il mondo della musica deve anche un progresso tecnico strumentale e un notevole ampliamento del repertorio chitarristico.

L’appuntamento del 27 novembre condurrà il pubblico in un viaggio tra le note fascinose e arcaiche del Tiento antiguo per passare poi alle evocazioni di stampo naturalistico di En los trigales e trovarsi nella descrizione sonora di luoghi architettonici storici in Junto al Generalife, fino al virtuosismo e al rigore formale propri della Sonata Giocosa e della Toccata, per concludere infine col brillante e illustre Concierto de Aranjuez.

L’ingresso alla serata è a libera offerta e il ricavato sarà devoluto alla sezione territoriale di UICI per sostenere le attività a sostegno di chi ha problemi di vista.