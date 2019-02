Da Rossini al jazz: al San Giacomo il concerto di Corrado Giuffredi

Terzo appuntamento della stagione concertistica curata da Forli Musica per l'amministrazione comunale con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì - in programma sabato alle 20.30 ai Musei San Domenico di Forlì - avrà per protagonista il clarinetto, dal suo uso nella musica sinfonica ottocentesca fino alla sua esplosione solistica col jazz. Protagonista del concerto, intitolato per l'apunto "Da Rossini al jazz", sarà uno dei più raffinati clarinettisti della scena musicale internazionale, Corrado Giuffredi, primo clarinetto solista dell’Orchestra della Svizzera Italiana oltre che collaboratore dell’Orchestra Filarmonica della Scala, che proporrà - insieme al suo ensemble - un programma con pagine di grande cantabilità e di autentico virtuosismo, in cui la sua curiosità e l’attenzione per le sperimentazioni si sposano con la scelta degli autori da lui amati, da Gualdi a Gershwin, da Piazzolla a Goodman.

Il "Corrado Giuffredi Clarinet Ensemble" è composto da musicisti che si sono formati presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Modena nella scuola di Corrado Giuffredi. I suoi componenti - ovvero Simone Nicoletta (clarinetto), Cosimo Linoci (clarinetto), Ivan Vilar Sanz (clarinetto), Stefano Franceschini (clarinetto basso), Stefano Bergamini (clarinetto basso), e Federico Giuffredi (percussioni) vantano numerosi premi e riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali. In programma, tra gli altri brani, due fantasie su temi da opere di Verdi e di Rossini, "Passeggiando per Brooklyn/America/Jazz Band" di Hengel Gualdi, "Dizzy Fingers" di Benny Goodman, "Oblivion" di Astor Piazzolla, e "Summertime/Blues from 'An American in Paris'"di George Gershwin.