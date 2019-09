Un connubio di Oriente e Occidente nel concerto della Singapore Chinese Orchestra

La Singapore Chinese Orchestra diretta da Tsung Ye approda a Forlì, nella Chiesa di San Giacomo, dove si esibisce venerdì 6 settembre (ore 21) con un programma di musiche con molte prime esecuzioni italiane.

Mix inaspettato di strumenti della tradizione occidentale e orientale, la giovane Singapore Chinese Orchestra presenta brani destinati a essere un’assoluta sorpresa.

La Singapore Chinese Orchestra di Singapore (SCO) è stata fondata nel 1996 ed è conosciuta per le sue produzioni caratterizzate dall’utilizzo di elementi culturali del sud-est asiatico.

Rinomata per la propria versatilità, la SCO ha condiviso il palco con numerosi artisti di fama internazionale di musica classica, jazz e pop e tramite queste importanti collaborazioni aspira alla diffusione della propria musica in tutto il mondo. Tante le sue partecipazioni ad importanti eventi internazionali: nel 2002 ha messo in scena l’epica fantasia sinfonica Marco Polo and Princess Blue nell’ambito dell’inaugurazione del Performing Arts Centre Esplanade – Theatres on the Bay di Singapore; nel 2003, in occasione del Singapore Art Festival, ha prodotto un dialogo musicale e visuale con uno dei più famosi artisti multidisciplinari di Singapore, Tan Swie Hian; nel 2009, la SCO ha collaborato col TheatreWorks di Singapore per presentare l’innovativa produzione “Awaking”, unendo l’opera Kungu e la musica elisabettiana presso l’Edinburgh Festival.

Ingresso: 10 euro, gratis fino a 10 anni