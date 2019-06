Concerto di solidarietà per la Croce Rossa

Venerdì 14 giugno alle 18.30 presso la Sala "Sangiorgi" del Liceo Musicale di Forlì (c.so Garibaldi, 98 - Forlì) la Croce Rossa Italiana-Comitato di Forlì organizza un Concerto di Solidarietà. Interverranno i maestri Yuri Ciccarese (flauto), Davide Bartelucci (sassofoni), Pierlugi Di Tella (pianoforte) su musiche di G. Gershwin (TRE PRELUDI), S. Joplin (BETHENA CONCERT WALTZ), D. Shostakovich (JAZZ WALTZ No.2), D. Shostakovich (JAZZ POLKA), H. Villa-Lobos (BACHIANAS BRASILEIRA No. 5), D. Milhaud (SCARAMOUCHE), L. Bernstein (WEST SIDE STORY MEDLEY). Il ricavato del concerto sara' utilizzato per le iniziative di supporto ed inclusione sociale dello sportello sociale Cri. "L’evento si inserisce nei festeggiamenti per i 155 anni dell’Associazione – afferma il Presidente CRI di Forlì Davide Gudenzi – infatti la Croce Rossa Italiana nacque il 15 giugno 1864 a Milano, come "Comitato milanese dell'Associazione italiana per il soccorso dei feriti e i malati di guerra", anticipando quello che sarebbe avvenuto durante la Conferenza Internazionale di Ginevra il 22 agosto dello stesso anno". "Di Tella e gli altri maestri – aggiunge la Volontaria CRI Maria Teresa Turci Fratesi, organizzatrice dell’evento – ci regalano sempre tante emozioni e siamo molto grati per la loro grande disponibilità".

Prevendita biglietti: Croce Rossa Italiana - Comitato di Forlì viale Roma 26 - 47121 Forlì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 – da lunedì a venerdì info 0543.62122