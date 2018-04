Dobbie Drummers: al Diego Fabbri jazz e batteristi per la stagione musicale

Lunedì 9 aprile, al Teatro Diego Fabbri ore 21,00 sono di scena i DOOBIE DRUMMERS nella seguente formazione:



Alberto Marsico organo Hammond, Diego Borotti sassofono, Maxx Furian percussioni, Ellade Bandini percussioni



DOOBIE DRUMMERS è il nome di una band pensato - come facilmente si può intuire - da due batteristi, amici nonostante la considerevole differenza di età (Maxx Furian classe 1966 ed Ellade Bandini classe 1946).

La musica è uno di quei rari casi dove può essere possibile anche l'impossibile, annullando schemi, mode e luoghi comuni dei quali oggi se ne nota la dannosa sovranità.

Nonostante la preparazione tecnica e musicale dei componenti della band completata dall'organista Alberto Marsico, uno tra i migliori specialisti dello strumento a livello internazionale e da Diego Borotti, sassofonista dotato di grandissimo gusto e da un suono che respira, la musica proposta dai DOOBIE DRUMMERS ha come comune denominatore l'onesta bellezza della semplicità, può essere tutto, tranne che un progetto per soli batteristi.

Al contrario la MUSICA, una e infinita, sarà la sola vera protagonista, eseguita da due grandi musicisti e protetta da grandi "amici" batteristi.