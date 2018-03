Trent'anni di viola e pianofote: Rossi e Bezziccheri ai Diego Fabbri

Martedì 27 marzo al teatro Diego Fabbri si svolgerà la serata speciale "Trenta anni di viola e pianoforte". Protagonisti Danilo Rossi (Viola) e Stefano Bezziccheri (pianoforte), conduce la serata Oreste Bossini RAI Radio Tre



Nel 2018 Danilo Rossi festeggia il sodalizio artistico di trent’anni con il pianista Stefano Bezziccheri, con cui ha suonato nelle sale più importanti d’Europa e con cui ha all’attivo numerose incisioni musicali che abbracciano tutto il repertorio per viola e pianoforte. Per l’Editore Limen Music si sta concludendo la realizzazione di un progetto audio-video di 6 CD/DVD, comprendente tutto il grande repertorio per viola e pianoforte. Il primo di questi, contenente le 2 Sonate di J. Brahms è stato presentato al Teatro alla Scala di Milano nel 2010.



Danilo Rossi Tra gli innumerevoli riconoscimenti il Primo Premio al Concorso “Vittorio Veneto”, per due anni consecutivi vincitore del Diploma D’Onore dell’Accademia Chigiana, membro ECYO dall’età di 16 anni, Vincitore del Secondo Premio e del Premio Speciale della Giuria al Concorso “Yuri Bashmet” di Mosca. Come solista ha eseguito tutto il repertorio per viola sotto la guida di R. Muti, G. Gavazzeni, R. Chailly, G. Noseda, O. Dantone, M.W. Chung, S. Ozava, Z. Mehta, M. Brunello, con alcune tra le più importanti Orchestre. Con Stefano Benni vive un sodalizio da oltre 10 anni, durante i quali i due artisti si sono esibiti insieme in quattro diversi spettacoli nei teatri di tutta Italia. Si dedica con entusiasmo all'insegnamento, è stato docente in numerosi Corsi di Perfezionamento ed ha tenuto Master negli Stati Uniti, in Cina, in Polonia oltre che in varie Accademie Italiane.

Stefano Bezziccheri Nel 1988 inizia una proficua collaborazione con Danilo Rossi, 1° viola solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala, col quale si crea una intesa musicale straordinaria. A tutt’oggi sono diverse centinaia i recitals tenuti in Italia e all’estero, nei quali viene percorso l’intero repertorio per viola e pianoforte. Vincitore in Concorsi Nazionali e Internazionali, ha effettuato registrazioni per RAI 1 e Radio 3 e incisioni discografiche come solista e in duo pianistico.

Oreste Bossini, toscano, ha sempre vissuto e lavorato a Milano, dove attualmente risiede. Dopo aver intrapreso studi umanistici presso l'Università Statale di Milano, ha concentrato i suoi interessi nel campo musicale, ottenendo il diploma in violino a Reggio Emilia nel 1986. Ha svolto la professione musicale in importanti orchestre italiane (Orchestra Giovanile Italiana, Orchestra Oser "A. Toscanini", I Pomeriggi Musicali di Milano), in formazioni cameristiche (Trio Kronos), e come docente di strumento.Parallelamente ha sviluppato l'attività giornalistica, che col tempo è diventata l'occupazione principale.

