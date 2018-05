Conclusione della mostra di Anny Wernert per “L’eterno fascino dell’Arte"

Si avvia alla conclusione la mostra della pittrice Anny Wernert per “L’ Eterno Fascino dell’ Arte” ospitata nella vetrina della Camera di Commercio di Forlì-Cesena a cura di SVAGARTE rassegna collaterale alla Mostra 'L'Eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio'. Fonte di ispirazione creativa di Anny, nei tre olii esposti, è l’arte dei Grandi Maestri tanto ammirati, la natura, la musica e la Storia. Sempre presenti la musica, la natura e il senso del sacro, motivi rivelatori, di una cura e di una riflessione prolungamento della pittura stessa. Per Anny, infatti, l’urgere dei moti dell’animo, le pulsioni interiori, la continua ricerca lirica e spirituale si traducono visivamente nella materia cromatica, plasmata dal pennello con qualità tecniche e fanno trasparire una vibrante sensibilità.

Svagarte con “L’ Eterno Fascino dell’Arte” fa idealmente dialogare stili e i mezzi espressivi e guida l’osservazione delle opere in un’esperienza di fruizione consentita dalla presentazione di lavori nel cuore del centro storico di Forlì. Il confronto con 'L'Eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio' contamina tutto ciò che appartiene alla cultura di oggi e mette in campo non soltanto la compresenza di passato–presente–futuro, ma i diversi meccanismi emotivi che convivono, s’intrecciano e si oppongono in uno spazio collettivo e individuale. L’iniziativa si avvale del Patrocinio del Comune di Forlì.