Concorso di poesia dialettale Antica Pieve: ecco come partecipare

Il Comitato Culturale di Pieveacquedotto presenta la 23esima edizione del Concorso di Poesia Dialettale Romagnola “Antica Pieve”. Il concorso sarà articolato in due sezioni. La prima è riservata ai giovani dai 18 ai 36 anni mentre la seconda aperta a tutti i maggiorenni senza limiti di età.

Il regolamento prevede che le poesie siano scritte in dialetto romagnolo che siano inedite e che non superino le 30 righe.

La consegna dei testi, massimo uno per candidato, dovrà essere effettuata entro il 31 di luglio 2018 spedendo una lettera al Comitato di Pieveacquedotto in via Ravegnana n.548 e dovrà inoltre contenere la traduzione dell'elaborato in lingua italiana. Ai poeti vincitori, tre per la categoria dai 18 ai 36 anni e dieci per quella senza limiti di età, verrà data comunicazione scritta. La premiazione, invece, avverrà il 16 settembre 2018 alle ore 15.00 presso il Circolo Culturale dello Scranna in Corso Garibaldi n.80, Forlì. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.comitatoculturalepieveacquedotto.it .