Un selfie con il tuo cane: torna il concorso fotografico per gli amici a quattro zampe

Ecco l'ottava edizione del concorso fotografico gratuito Stella di Natale riservato alle foto dei vostri cani: quest'anno i temi sono: uno sguardo che parla, foto o selfie con il tuo cane, il tuo cane natalizio. Ogni anno viene allestito l'albero con le foto ricevute (in media 300 foto)

Regolamento

Per partecipare basta inviare la foto a concorsonatale2019@libero.it indicando il proprio nome, il nome del cane e la città di provenienza, entro il 2 dicembre 2019



Quest’anno verranno accettate le seguenti foto:

- UNO SGUARDO CHE PARLA: invia la foto che ritrae lo sguardo del tuo cane in un momento espressivo -

- UN SELFIE CON IL TUO CANE: invia la foto che ti ritrae insieme al tuo cane, manda un selfie con il tuo compagno di vita! La foto può essere un autoscatto o una foto che ti hanno fatto che ti ritrae con il tuo cane.

- IL TUO CANE DI NATALE: invia la foto che ritrae il tuo cane a tema natalizio, in ambiente natalizio e/o vestito da Natale

Invia una foto tramite email a concorsonatale2019@libero.it (indicando nome e cognome e nome del cane, città di residenza, con un recapito per contattarti) oppure pubblicandola nell'evento su facebook entro il 2 dicembre 2019 (sempre precisando il nome del cane e la città di provenienza)

Si può partecipare ad una sola sezione o a tutte le sezioni ma con una foto solo per sezione! (MASSIMO TRE FOTO IN TUTTO)

Le foto verranno votate dallo staff dell'associazione e le più belle verranno premiate con bellissimi premi, ci sarà anche un premio on line del pubblico, verrà creato un album a partire dal 3 dicembre da votare on line sulla pagina facebook (.https://www.facebook.com/centrocinofilocastrocaro/)

Tutte le foto verranno stampate da Art Immagine e appese domenica 15 dicembre 2019 nell' ALBERO DI NATALE dell'associazione Compagni di vita presso il centro cinofilo del parco Fluviale di Castrocaro Terme durante la festa di natale. L’albero sarà allestito come ogni anno nel corso della festa e tu potrai appendere personalmente la foto all’albero oppure lo farà lo staff per te. La foto prima classificata sarà la punta dell'albero.

Verranno premiati i primi tre classificati di ogni sezione e per il premio del pubblico.

La premiazione

Premiazione e festa domenica 15 dicembre 2019 Inizio festa 14,30 premiazione ore 15,00, ci saranno anche le esibizioni cinofile , segue buffet, pesca beneficenza, lotteria di natale, inoltre potrete ammirare l’originale e unico presepe cinofilo creato a mano dai nostri volontari con materiali di scarto. La festa ed il concorso sono aperti a tutti a ingresso libero. Omaggio a tutti i partecipanti del concorso presenti alla festa.

I premi non verranno spediti in nessuno modo ma devono essere ritirati personalmente durante la festa (potete delegare qualcuno per il ritiro dei premi durante la festa previo accordi). La festa finisce al termine delle premiazioni (ore 16 circa) potete però poi rimanere al nostro buffet. I vincitori verranno avvisati tramite facebook o email, per chi pubblica la foto nell’evento in facebook lasciate un recapito telefonico in messaggio privato se volete essere avvisati via sms o whatsup. Non dimenticate di mettere il nome del cane!

Partecipando al concorso si autorizza la stampa e la pubblicazione in internet delle foto pervenute, e si accetta il presente regolamento pubblicato sia nell’evento su facebook che nel sito internet www.compagnidivita.it

IN CASO DI MALTEMPO LA FESTA VERRA' SPOSTATA ALLA DOMENICA SUCCESSIVA

Per informazioni tel 328 1222039 email per spedire foto concorsonatale2019@libero.it

Bellissimi premi offerti dagli sponsor, cesti natalizi e prodotti natalizi.

DURANTE LA FESTA DEL 15 DICEMBRE Ci saranno ospiti con le loro bancarelle il rifugio la PIOPPA DELLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE e il RIFUGIO DELLA TRIBU' DI TRILLY.

