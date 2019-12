Si tiene giovedì 12 dicembre all'IdroZeta Showroom di Forlì la Conferenza di Architettura "Dell'Acqua:l'ambiguo fascino di una mobile trasparenza - Il liquido elemento naturale e la civiltà dell'abitare" a cura di SeDici Architettura / Reclam.



Evento gratuito e aperto a tutti. E' gradita prenotazione al numero 0543 802716



La Conferenza è riconosciuta dall'Ordine degli Architetti di Forlì ai fini dei crediti formativi, a tutti i professionisti iscritti all'Ordine.



Per informazioni e adesioni

sediciarchitettura@gmail.com



Programma



Ore 19:30 Hospitality e Aperitivo di Benvenuto - Iscrizioni ai fini dei crediti formativi

Ore 20:30 Saluto degli Organizzatori - Inizio conferenza

Ore 22:00 Question Time e Cocktail di saluto



Relatori



Alberto Giorgio Cassani: Laureato in Architettura al Politecnico di Milano, Dottore di ricerca in Conservazione dei beni architettonici, è docente all’Accademia di Belle Arti di Venezia e Ravenna. Considerato fra i più autorevoli studiosi italiani di Leon Battista Alberti, ha firmato innumerevoli articoli in riviste culturali, pubblicato diversi saggi e partecipato a convegni nazionali e internazionali su temi di architettura, umanistica, storia del restauro, letteratura e fotografia sulla città e il paesaggio.



Massimo Donà: Professore ordinario di Filosofia Teoretica presso l’Università San Raffaele di Milano. Dopo la laurea nel 1981 con Emanuele Severino, ha collaborato a partire dalla fine degli anni Ottanta con Massimo Cacciari, in qualità di cultore della materia, presso la Cattedra di Estetica dello Iuav (Venezia) e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (sede di Venezia). Con Cacciari e Romano Gasparotti ha fondato la rivista «Paradosso». Ha curato, con Romano Gasparotti, l’opera filosofica di Andrea Emo (Marsilio, 1989; Bompiani, 2019; Mimesis, 2019).