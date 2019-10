Conflitti, bullismo e musica: a teatro il musical "Heathers"

Sabato 16 novembre, alle ore 20.45, va in scena al Teatro Fabbri di Forlì il musical Heathers del Teatro delle Forchette e Idea Danza. Lo spettacolo, a sostegno delle iniziative Fai, è basato sull'omonimo film del 1988 scritto da Daniel Waters ed è trasposto in musical per la regia di Stefano Naldi.

Veronica Sawyer frequenta Westerburg High, un liceo nell'Ohio in cui predominano astio e continua competizione tra i vari gruppi di studenti. Solo le cosiddette "Heathers" sembrano astenersi da questi conflitti, poiché considerate dalla maggioranza come superiori esseri perfetti.

Heather Chandler, a capo del gruppo, sfrutta l'amicizia delle altre due per i propri interessi tanto da essere definita da loro stesse "squalo"; Heather McNamara e Heather Duke compongono il resto del trio.

Veronica nel tentativo di scampare all'odio quotidiano diventa parte delle Heathers, rinunciando però a tutte le amicizie instaurate in precedenza. Veronica però si ribella al cinismo di Heather Chandler.

Alla recitazione si accompagna la musica live. La colonna sonora rock, originale e coinvolgente, risalta i momenti salienti e di passaggio con perfetta coincidenza.

Heathers tratta tematiche come bullismo, omofobia e suicidio in modo esplicito e diretto sia nel linguaggio che nella gestualità. E' sconsigliata la visione dello spettacolo a bambini e a neo-adolescenti non ancora adeguatamente informati sugli argomenti in oggetto.

Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 euro.