Il console generale tedesco a Forlì per la "Settimana tedesca in Italia"

Martedì 8 ottobre, alle ore 13.30, è ospite nell'Aula 10 del Teaching Hub di Forlì (viale Corridoni) il Console Generale della Repubblica Federale Tedesca, Claus Robert Krumrei, per inaugurare la Settimana tedesca in Italia dal titolo "Non farmi muro!". Su Facebook dell'Ambasciata si trova anche una presentazione da parte dell'Ambasciatore in persona.

È la prima volta che l'Ambasciata Tedesca a Roma organizza una manifestazione di largo respiro dal 6 al 13 ottobre 2019, ma le iniziative si svolgono anche a livello locale. La sezione di tedesco del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione di UniBo a Forlì contribuisce alla Settimana tedesca in Italia, l'8 ottobre con due iniziative.

Alle 13.30 è in programma una conferenza del Console Generale tedesco, Claus Robert Krumrei (in tedesco, ma interpretata dagli studenti forlivesi in TH Aula 10, Va Corridoni) sui rapporti Italia-Germania.

Una seconda conferenza - stavolta in italiano - viene tenuta alle ore 15.00 dal prof. Gabriele D'Ottavio (Trento) sugli anniversari della Germania: 1919 (Repubblica di Weimar), 1949 (70 anni legge fondamentale), 1989 (caduta del Muro). Il collega è stato appena insignito del Premio Ladislao Mittner.

La cittadinanza è invitata a partecipare.