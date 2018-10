"Cartoline dal Merenda": il palazzo settecentesco apre in via straordinaria per un contest fotografico

La Biblioteca moderna e l'ex Pinacoteca di corso della Repubblica, con il suo scalone monumentale, saranno aperti in via straordinaria ai fotografi sabato dalle 14 alle 17 e domenica dalle 10 alle 17 per il contest fotografico Cartoline dal Merenda. Un’occasione per fotografare lo storico palazzo settecentesco progettato da Giuseppe Merenda, in attesa dei lavori che renderanno di nuovo fruibili le sale della biblioteca storica, tuttora inaccessibili. Il concorso è organizzato da Postcards, cartoline da Forlì in collaborazione col Comune di Forlì, Assessorato alla Cultura e Politiche giovanili, nell'ambito del progetto “Stati Generali della Creatività 2018 collocato nella più ampia cornice della settimana di “enERgie diffuse”della Regione Emilia-Romagna (7-14 ottobre) nell'anno dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale europeo. Si avvale anche della collaborazione con Il Foro di Livio.

REGOLAMENTO - Ogni partecipante può candidare un massimo di cinque scatti, realizzati nei due giorni di apertura (sia con la macchina fotografica che con gli smartphone). Gli scatti vanno spediti via mail (megli se wetransfer) all’indirizzo info@postcardsitaly.it entro il 28 ottobre e postati nel gruppo Facebook "Cartoline da Forlì & dintorni” con l’hashtag #cartolinedalmerenda (o su Instagram con lo stesso hashtag). Le foto saranno valutate da una giuria composta dai rappresentanti del Comune di Forlì, TANK Sviluppo Immagine, Foto Cine Club Forlì, Club fotografico CSI "Carlo Savoia" - Forlì Postcards, cartoline da Forlì

Sono previsti premi per le tre foto migliori e per il miglior portfolio che crei un filone narrativo tra le foto presentate. Al primo posto un buono da 250 euro, al secondo un buono da 100 euro e al terzo posto un buono da 50 euro, tutti da impiegare per l'acquisto di attrezzature fotografiche. E' previsto anche un buono da 100 euro per il miglior portfolio. Le immagini potranno essere utilizzate, senza scopo di lucro e senza limiti di tempo, dagli organizzatori dell'evento e del contest per l'allestimento di mostre fotografiche, produzione di materiale informativo, promozione delle iniziative istituzionali e associative. L'autore sarà citato nelle pubblicazioni e non potrà esigere alcun compenso economico per l'eventuale pubblicazione.