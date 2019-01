Continua la rassegna di documentari con le lotte di fabbrica e il giovane Lama

Prosegue la Rassegna di film/documentari organizzata dall’Arci in collaborazione con l’Associazione Luciano Lama.

Mercoledì 23 gennaio ore 20,30 presso il Circolo Arci di Villarotta (Forlì) via Brasini 35 Video/intervista a Fiori Bruna ex sindacalista “Le prime lotte per i diritti in fabbrica a partire dalla condizione della donna”.

Seguirà dialogo con il pubblico. Interverrà Valter Bielli Presidente Ass.ne Luciano Lama.

Giovedì 24 gennaio ore 20,30 presso il Circolo Asioli in Corso Garibaldi 285 a Forlì il film/documentario “Lama da giovane” Regia di Gianfranco Miro Gori.

Seguirà dialogo con il pubblico. Interverranno Valter Bielli Presidente Associazione Luciano Lama e Gianfranco Miro Gori regista.

Giovedì 31 gennaio ore 20,30 presso il Circolo Asioli la Video/intervista a Tonina Laghi, Partigiana “Dalla lotta di resistenza all’impegno per la difesa della democrazia e della Costituzione”

Seguirà dialogo con il pubblico. Interverranno Valter Bielli Presidente Ass.ne Luciano Lama e Miro Gori Presidente prov.le Anpi.