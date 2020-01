Contro i malanni di stagione vitamina C alla riscossa: degustazioni e piatti al Mercato di viale Bologna

Spremute di bontà per tutti e ricette anti-influenza per una mattinata tutta dedicata alla vitamina C. Questa la proposta del Mercato di Campagna Amica di viale Bologna 75 (Forlì) per sabato 25 gennaio. A partire dalle 9 degustazione di spremute di arancia, bergamotto e limone. Gli agrumi, tutti biologici e provenienti dalla rete di qualità firmata Campagna Amica, sono ricchi di proprietà nutritive benefiche per il nostro organismo poiché, nei mesi freddi, aiutano il nostro sistema immunitario a difendersi dai malanni di stagione, contribuendo quindi a tenere alla larga raffreddori e influenza.

A seguire, dalle ore 12, la Cucina contadina propone un pranzo anti-influenza da consumare in tutta tranquillità nel salottino del Mercato. Nello speciale menù troverete insalatina di finocchi e arancia, vellutata di cavolfiore e pollo all'arancia. Il Mercato, come ogni sabato, aprirà alle ore 8.00 per consentire ai consumatori di fare una vera spesa a KM0, rimanendo poi aperto sino alle ore 14.​