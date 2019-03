Contro la violenza di genere tutto l'anno

"Contro la violenza di genere non solo il 25 novembre", questo è il tema che, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, venerdì 8 marzo, i Lions Club Forlì Valle del Bidente e Forlì Cesena Terre di Romagna, avranno il piacere di presentare con tre relatori d’eccezione: la dottoressa Tiziana Iervese e i dottori Daniele Vasari e Andrea Spada. L'incontro si tiene all'Hotel Globus.

Essa mette in luce un rapporto conflittuale fra uomini e donne storicamente disuguali che ha condotto gli uomini a prevaricare e discriminare le donne. Le ricerche compiute negli ultimi 10 anni dimostrano che la violenza contro le donne è endemica, presente nei paesi industrializzati come in quelli in via di sviluppo. Le vittime e i loro aggressori appartengono a tutte le classi sociali o culturali e a tutti i ceti economici. Dal 1999 l’ONU ha dichiarato il 25 novembre di ogni anno “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”.