A Civitella un incontro dedicato all'apicoltura

Venerdì 5 ottobre 2018 dalle ore 9, presso la sala del Teatro Comunale di Civitella di Romagna, si terrà il Convegno di Apicoltura: Kenia, Israele,Slovenia: un triangolo per l'apicoltura. Storia, tradizioni, problemi ambientali e sanitari diversi per un obiettivo comune. Dal confronto nuove idee e spunti nella costruzione del domani apistico. Il Convegno è organizzato dal U.O. Sanità Animale e igiene degli allevamenti di Forlì in collaborazione con l'Associazione Forlivese Apicoltori Società Agricola Cooperativa. E' previsto un buffet con un menù dove il protagonista è il miele,dall'antipasto al dolce, organizzato dall'Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli.