Convegno pubblico sul fine vita con medici e autorità

Venerdì 23 marzo nel salone comunale si terrà un convegno pubblico dal titolo "Sfide di fine vita: come garantire autonomia del paziente e tutela delle persone fragili?"

Saranno presenti il sindaco Davide Drei, per AUSL Romagna Lucio Boattini, per l'Ordine dei Medici di Forlì-Cesena Fabio BAlistreri, per l'Ordine degli Inferimeri Linda Prati, per il COnsiglio notarile Cristina Scozzoli, per il Centro Studi "Giovanni Donati" Daniela Valpiani.

Relazioneranno il prof. Marco Maltoni, direttore Unità Cure palliative Ausl Romagna, Stefano Canestrari, Ordinario di diritto penale, Francesca INgravallo, associato di Medicina legale.