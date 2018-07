Conversazioni "Nel segno dell’Uno" alla rassegna Praxis

Venerdì 20 luglio seconda giornata per la scuola di filosofia Praxis, la cui quinta edizione, che ha come titolo e tema Nel segno dell’Uno, è in programma a Forlì dal 19 al 21 luglio.

Alla mattina (ore 10-13, riservato agli iscritti) Claudio Paolucci, professore associato di Semiotica e Filosofia del linguaggio all'Università di Bologna, interverrà sul tema Linguaggio ed esperienza: una prospettiva semiotica.

A pomeriggio (ore 15-18, aperto al pubblico) sono previsti tre interventi. Felice Cimatti (Università della Calabria) proporrà la conversazione L'impossibilità di un pre-linguistico: Wittgenstein e Lacan. Sandro Palazzo (PhD Universtà di Bologna) presenterà la relazione Immanenza e libertà: alcune note a partire da Fichte e Deleuze. Il direttore di Praxis Rocco Ronchi, infine, ragionerà sul tema Sulla libertà e la volontà dell'Uno: una riabilitazione del paradigma megarico. Rocco Ronchi è ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università degli Studi di L’Aquila. Tiene corsi e seminari in varie università italiane e straniere. Insegna filosofia presso l’IRPA (Istituto di ricerca di psicanalisi applicata) di Milano. Dirige la collana Filosofia al presente della Textus edizioni di L’Aquila e la scuola di filosofia Praxis (Forlì). Tra le sue più recenti pubblicazioni: Come fare. Per una resistenza filosofica Feltrinelli, MIlano, 2012; Gilles Deleuze, Feltrinelli, Milano 2015; Il canone minore. Verso una filosofia della natura, Feltrinelli, Milano 2017; Bertolt Brecht, Orthotes, Napoli-Salerno 2017.

Sede dei corsi è la Sala Nassirya della Provincia di Forlì-Cesena, in Piazza G.B. Morgagni 2 a Forlì.