"La pie", copertine da collezione: presentazione del libro di Antonella Imolesi Pozzi

Sabato 13 aprile alle 16 nella sede del Circolo della Scranna (Corso Garibaldi 80), all'interno del ciclo di incontri organizzati dall'Associazione di cultura romagnola "E' Racoz", Marino Monti e Gabriele Zelli introducono il volume di Antonella Imolesi Pozzi: "La Piê", rivista di illustrazione romagnola. Copertine da collezione.

"La Piê", fondata nel 1920, con i suoi quasi cent’anni di vita, è la più antica e longeva rivista di cultura romagnola, straordinario strumento di conservazione e di divulgazione di tutto ciò che costituisce carattere e storia della Romagna. Uno degli elementi maggiormente caratterizzanti della rivista è rappresentato dalla copertina xilografica. Scelta dettata all'inizio del Novecento, quando la Romagna vantava già una lunga tradizione nell’impiego della tecnica xilografica, utilizzata per decorare tovaglie, tende, copriletti e soprattutto coperte per i buoi.

Proprio alle copertine della rivista è dedicato il prezioso volume di Antonella Imolesi Pozzi, che è stata per molti anni la responsabile dei Fondi Antichi e delle Raccolte Piancastelli della Biblioteca di Forlì, studiosa di storia dell’incisione e dell’illustrazione libraria e redattrice della storica rivista romagnola. Il volume contiene le riproduzioni di 133 copertine e 3 tavole fuori testo de "La Piê", frutto di una selezione realizzata su esemplari provenienti da alcune collezioni private milanesi. Le copertine che illustrano il libro sono frutto dell'opera di grandi artisti quali Giannetto Malmerendi, Antonello Moroni, Francesco Nonni, Francesco Olivucci e Giuseppe Ugonia. Non mancano comunque esemplari che documentano l’evoluzione del gusto e dello stile nelle copertine che vanno dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta del Novecento, con esemplari firmati da Sergio Celetti, Giulio Cisari, Mario Lapucci, Ettore Nadiani e Umberto Zimelli.