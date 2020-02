Ultimi due giorni di apertura della mostra "Il corpo delle meraviglie", esposizione dell'esperienza di didattica dell'arte realizzata nelle scuole d'Infanzia comunali dall'Atelier Come Ti di Luna nel 2016. La mostra rende tangibile un interessante progetto educativo centrato sul corpo inteso come soggetto e oggetto privilegiato di esperienze e conoscenze. L'esposizione, allestita nel Salone Comunale (ingresso piazza Saffi 8) ed inaugurata in occasione dell'evento di presentazione del libro "Il corpo delle meraviglie, di Cristina Francucci, Edizioni Lapis e resterà aperta martedì 11 e mercoledì 12 febbraio dalle 15 alle 18. La cittadinanza è invitata. (foto di repertorio)