Corsa dei carioli: tutte le informazioni per partecipare alla pazza discesa

Domenica 20 maggio 2018 la ProLoco dell'Alpe di San Benedetto insieme a A.S.D Gruppo Romagnolo Carioli organizza la CORSA DEI CARIOLI che avverrà da Poggio a Mulino lungo la strada provinciale (1km con pendenza media 14%).



Chiunque può partecipare alle gare, a patto che si costruisca un cariolo e che si iscriva in mattinata.

È la giornata giusta per scontrarsi tra famiglie, amici, compaesani e non, uomini contro donne eccetera...

Il costo di iscrizione è di 10€, che comprende assicurazione e premi finali.🏆



Sono necessari: un casco integrale, una tuta e guanti (l'importante è che non ci siano parti del corpo scoperte).



A pranzo è possibile mangiare agli stand gastronomici presso i giardini pubblici.🍗🍺



PROGRAMMA

ore 7:30-8:30 Iscrizioni presso l'arrivo (Piazza XXV Aprile)

ore 9:00 Prova di ricognizione e, a seguire, 1° manche cronometrata

ore 12:00-13:30 Pausa pranzo

ore 14:00 2° Manche cronometrata e, a seguire, 3° manche cronometrata

ore 17:00 Premiazione



IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI



•Partecipate numerosi perché il divertimento è assicurato!•



Servirà l'aiuto di tutta la popolazione lungo il percorso per la buona riuscita delle gare, la ProLoco ringrazia anticipatamente