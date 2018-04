Corsa podistica 5 ville: sui colli di Bertinoro con premi per tutti

Si tiene questo fine settimana a Bertinoro la 47° edizione della "5 Ville", la corsa campestre non competitiva di 13 km, nel primo memorial DOmenico "Loris" Mambelli.



A partire dal centro del borgo, i podisti e i camminatori potranno scendere verso le dimore storiche, attraversando le vigne fin dentro le cantine, il vero cuore del nostro territorio, immersi in splendidi scorci paesaggistici.



Un modo diverso e divertente per scoprire il patrimonio di paesaggi, cultura e sapori che offre Bertinoro.



Orario di partenza alle 16.00. Di seguito il programma dettagliato:



Ritrovo alle 15.00 in Piazza della Colonna e partenza alle 16.00 . Sono previsti tre percorsi: non competitiva di 13km, camminata di 5km e mini camminata di 2km. A tutti gli intervenuti verrà offerta una bottoiglia di vino come premio di partecipazione.



Tariffa intera: € 2.50,contributo organizzativo