Partono i corsi di disegno per adulti con la fumettista Laura Fuzzi

Parte a marzo un nuovo corso di disegno a Fabula Giochi e Storie di Forlì. Disegnare è saper ossevare la realtà che abbiamo davanti. Con spunti e piccole regole, Laura Fuzzi, disegnatrice e fumettista, stimola la fantasia e la visione dei partecipanti in modo da capire i meccanismi che stanno dietro alla realizzazione di un disegno.

Dopo il successo di “Schizzo – Esercizi di manualità e regole base del disegno veloce” partito a febbraio, due sono i nuovi percorsi con Laura Fuzzi. Il 5, 12, 19 e 26 marzo “Disegno Naturalistico: Regole base del disegno e approccio alla tecnica della matita acquerellabile” e 2, 9, 16 e 23 aprile “Disegno su Stoffa: quattro tecniche semplici e divertenti per imparare a disegnare su stoffa”. Appuntamento ogni martedì dalle 19.30 alle 21.00 dal Fabula Giochi e Storie in Via dell'Appenino 112.

Laura Fuzzi, Meldolese è fumettista e disegnatrice, organizza dal 2010 laboratori in tutta Italia. Dal 2014 coopera con l'animatore Simone Massi. Ha collaborato alla realizzazione dei film di animazione: "Resterà con te" Zecchino d'oro 2015, "Love is a potatoes" di produzione olandese 2016 e "La strada dei Samouni" di produzione italo-francese e vincitore dell'Oeil d'Or Festival di Cannes 2018. Ha vinto il primo premio "Arturio Loria" per la sezione Graphic Novel e partecipato al Napoli Comicon per "Futuro anteriore" evento curato dal Centro fumetto Andrea Pazienza. Partecipa attivamente al Festival Cesena Comics di cui cura parte delle mostre e dei laboratori. Collabora, da anni, con l'azienda italiana "Pentel" produttrice di materiali da disegno.

Il materiale è messo a disposizione dagli organizzatori.

Per info e prenotazioni 0543.542795 cell 375.5152070.