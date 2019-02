Prova gratuita del laboratorio di rilassamento per mente e corpo

Agire su stress e ansia per ritrovare l’armonia, se ne parla venerdì 22 marzo, ore 18, alla prova gratuita del corso “Armonia Mente Corpo” organizzato da Puntodonna Forlì nella sede di via Maroncelli 39.



Una delle caratteristiche più difficili di stress e ansia è che tendono ad essere onnipotenti. I pensieri di natura stressante o ansiogena si radicano nelle nostre menti, si esprimono attraverso il nostro corpo e condizionano totalmente la nostra esistenza. Sebbene siano causa di dolore e frustrazione rendono complesso qualsiasi tentativo di essere analizzati o ristrutturati. Inespugnabili e prepotenti, possono bloccarci e influire fortemente sulla nostra qualità di vita.

Ma esiste un modo per cercare di superare con astuzia stress e ansia. Si tratta di capire che uno degli aspetti peculiari delle nostre menti è che possiamo scegliere di sentirci stressati o ansiosi. Stress e ansia non sono ciò che inevitabilmente ci succede, ma sono piuttosto una nostra modalità di risposta a ciò che accade. E in quanto risposta ad uno stimolo esterno o interno sono qualcosa che possiamo scegliere, modificare, su cui possiamo lavorare. Una volta compreso questo il primo passo per rompere il circolo vizioso è stato compiuto, diventa quindi indispensabile innescare un circolo virtuoso attraverso il dedicarsi all’ascolto, alla conoscenza di sé e alla costruzione di strumenti per poter gestire meglio i propri vissuti emotivi.

Come fare? Intraprendendo un percorso volto alla cura di sé, del proprio benessere mentale e fisico, che permetta di riportare la propria interiorità ad uno stato di quiete ed equilibrio.

Il corso “Armonia Mente Corpo” si propone come un laboratorio di rilassamento di 8 incontri rivolto a chiunque desideri raggiungere e consolidare uno stato di maggior benessere psicofisico. È un percorso attraverso cui poter acquisire strumenti e capacità indispensabili per stare meglio con sé stessi, mediante l’uso di tecniche di rilassamento corporeo, fondate sull’ascolto e consapevolezza del nostro corpo e volte alla distensione delle tensioni accumulate, e di rilassamento mentale, finalizzate ad ottenere una maggiore centratura sul qui ed ora ed un miglior atteggiamento mentale agendo sul rimuginio e sull’affollamento di pensieri. Il corso si svolgerà venerdì dalle 18 alle 19 presso l’associazione Puntodonna di Forlì, in via Maroncelli 39, nelle seguenti date: 29 marzo; 5, 19, 26 aprile; 3, 17, 24, 31 maggio.



Per maggiori informazioni contattare Puntodonna Forlì Tel. 0543 36484 Cell. 335 5898933