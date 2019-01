Croce Rossa Italia, corso per aspiranti volontari

La CRI di Forlimpopoli Bertinoro presenta il Corso per nuovi Volontari CRI dai 14 anni in poi.

Il corso si svolgerà nelle serate del lunedì e mercoledì dalle ore 20,30 alle ore 22,30 circa per 5 settimane, presso Centro Sportivo di Panighina di Bertinoro Via Campongo, 69.

Il corso è aperto a tutta la cittadinanza su argomenti o lezione di loro interesse.