Corso base per il riconoscimento degli ungulati al Parco nazionale

Il corso, patrocinato dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, è costituito di una parte teorica ed una pratica ed ha l’obiettivo di fornire alcune nozioni di base per poter essere in grado di riconoscere i principali ungulati presenti nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Durante la parte teorica, verranno fornite indicazioni sulla morfologia, habitat, alimentazione, etologia, fenologia, strategie di riproduzione.

Il corso vedrà svolgere la sua parte pratica con un’escursione presso il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, durante la quale sarà possibile effettuare osservazioni dirette delle principali specie presenti nel Parco, con particolare riferimento al Cervo, che in questo periodo inizia il suo poeriodo riproduttivo.



Programma:

– Ore 9.00: ritrovo presso il Centro Visite di Santa Sofia e lezione teorica.

– Ore 11.00: trasferimento con mezzi propri fino all’attacco del sentiero e inizio parte pratica

– Ore 18.00: Termine escursione e consegna attestati di partecipazione.



Durata

Lezioni teorica: 9.00 – 11.00 Lezione pratica: 11.00 – 18.00