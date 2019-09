Corso di formazione gratuito con l'Associazione Volontari Ospedalieri di Forlì

L' AVO Associazione Volontari Ospedalieri di Forlì Forlimpopoli presenta il nuovo Corso Di Formazione Gratuito per Volontari Ospedalieri 2019. Il corso sarà suddiviso in 7 serate durante le quali verrà presentata l'Associazione nel suo essere. L'obbiettivo del corso è quello di dare ai futuri volontari gli strumenti necessari per poter entrare a far parte della grande famiglia AVO.



Le conferenze saranno tenute da medici, psicologi, dirigenti ospedalieri e volontari attivi dell' AVO, e toccheranno tematiche basilari dell'essere volontario AVO. Le serate sono completamente gratuite, e organizzate con il patrocinio della Provincia di Forlì-Cesena, dei Comuni di Forlì, Forlimpopoli e Meldola e dell' ASSIPROV.



Il corso si terrà nelle serate del 7-10-14-17-21-24-28 Ottobre 2019 dalle 20.30 in sede AVO come segue:



07/10: Presentazione dell' AVO e del corso

10/10: Il volontario AVO: relazione con il paziente anziano -

Dr.ssa Elisa Turci, Psicologa esperta in Psicologia dell’invecchiamento

14/10: La comunicazione efficace - Dr. Davide Casto, Psicologo

17/10: Il volontario AVO e gli operatori sanitari-Interventi dei medici e del personale

21/10: l primo contatto con il paziente -Dr. Pietro Berti, Psicologo

24/10: Igiene e profilassi nel rapporto volontario-paziente

a cura della Dr.ssa Maria Teresa Rinieri - “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” a cura della Dr.ssa Magda Zignani

28/10: Il “decalogo” del volontario ospedaliero, statuto e regolamento dell’associazione. Attestato di frequentazione al corso. Iscrizioni.



Per eventuali informazioni o iscrizione potete contattarci via Facebook sulla pagina AVO,

all'email avoforli@gmail.com

al 0543402858,

oppure presentarvi direttamente nelle serate programmate.



EVENTO FACEBOOK https://www.facebook.com/events/2444627502295802/

Gallery