Un corso per la gestione efficace del tempo

La gestione del tempo è un'abilità fondamentale per il benessere e la qualità della vita personale e professionale. La mente è affollata da mille cose da fare, ricevi ogni giorno tanti stimoli e richieste (mail, wa, telefono ecc..) sei sollecitato da tanti fattori di distrazione e di disturbo, a casa e sul lavoro?



Il 4 maggio allo StudiOlistico di Forlimpopoli si tiene un corso pratico per gestire e organizzare il tempo.



Al Workshop si impara a :

- Svuotare completamente la mente e migliorare il tuo rendimento e la tua produttività con leggerezza e gioia

- Tenere sotto controllo ansia e stress e godere di maggior libertà

- Liberarti dai sensi di colpa per quello che decidi di non fare

- Imparare a delegare e Mantenere il Controllo

- Integrare la Visione Olistica del Tempo

- Riconoscere le priorità e Organizzare le informazioni

- Decidere, Gestire e Pianificare eventi con serenità



Partecipanti: max nr. 5

Durata: dalle 10 alle 17 (pausa pranzo dalle 13-14) - Registrazione segreteria dalle 9.30 alle 10.00

Materiale fornito in loco

Portare agenda o agenda digitale.

Costo: 95€