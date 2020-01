Parte il corso per dog sitter

Al via il corso, organizzato dall'associazione Compagni di vita, nel centro cinofilo del parco fluviale di Castrocaro Terme per diventare dog sitter.

Il corso inizia martedì 21 gennaio 2020, è aperto a tutti, è strutturato in parte in aula supportato da video e materiale cartaceo e in parte in campo per la pratica coi cani. Saranno 9 incontri spalmati dal 21 gennaio al 28 febbraio.

Il dog sitter deve conoscere le modalità corrette di gestione del cane e le sue esigenze etologiche e il suo modo di comunicare con le persone e gli altri cani, nonchè le normative che prevedono responsabilità sia civili che penali. Fare il dog sitter non è un lavoro per tutti, ma per gli amanti degli animali è un lavoro di grande soddisfazione che permette di passare tempo prezioso con il cane che gli viene affidato con cui si instaura un vero e proprio rapporto di amicizia.

E' importante essere consapevoli che dal momento in cui prendiamo in custodia il cane anche solo per una passeggiata siamo soggetti a responsabilità.

L’obiettivo del corso è l’apprendimento di un’educazione cinofila di base, in cui acquisire i meccanismi fondamentali del comportamento dei cani e delle corrette interazioni uomo-cane,indispensabile per poter prendersi cura e accudire i cani degli altri e per dare ai candidati preparazione e affidabilità data la delicatezza dei compiti di un dog sitter.

Il corso è tenuto da educatori cinofili ed addestratori Enci (regolarmente iscritti all'albo). Il contributo richiesto è 300 euro (tessera associativa 20 €) il corso si articola in 9 incontri di alcuni teorici serali martedì e giovedì sera, e altri pratici al sabato mattina o pomeriggio. Per iscrizioni e informazioni tel 328 1222039 www.compagnidivita.it o sulla pagina facebook centrocinofilo castrocaro terme I posti sono limitati è obbligatorio prenotarsi. (compagnidivita2012@libero.it )

