Corso gratuito di tango argentino alla Barcaccia dei Musei San Domenico

In occasione del Festival del Buon Vivere a Forlì, Il Paese dei Ballokki propone due appuntamenti di Tango Argentino rivolti ai principianti assoluti. Il 6 e il 17 settembre si svolgeranno alle ore 19:00 presso la Barcaccia dei Musei San Domenico (Piazza Guido di Montefeltro 12) due lezioni gratuite per chi vuole avvicinarsi a questo ballo che sta prendendo sempre più piede non solo in Italia ma in tutto il mondo.

Le lezioni spiegheranno i passi principali del tango con teoria e pratica e saranno rivolte a giovani e adulti.

Non è necessario essere in coppia.

Per info Roberto 368.3713131