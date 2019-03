Mani che intrecciano, storie che raccontano

Sabato 23 marzo è in programma un viaggio indietro nel tempo, per riscoprire l'arte dell'intreccio. Appuntamento alle 9.30 all'Agriturismo Il Poderone di Santa Sofia.



Oggi sono rimasti in pochi i “maestri” che riescono a creare, dall’intreccio del salice, del castagno, del nocciolo e altri materiali, oggetti originali e utili che raccontano la tradizione. Per scoprire come si realizza un cesto, interamente a mano, si va a conoscere Raffaele Navi detto “Fello”, tuttofare di Corniolo dei tempi di quando si andava a lavare i panni nei fossi e si coltivava con i buoi. Grande esperto di agricoltura sostenibile e, in questo caso, nella realizzazione di splendidi cesti o gerle.

Terminato il corso si pranza gustando i cibi della tradizione, realizzati sotto l’attenta supervisione di Lorenzina.



Dopo pranzo, una passeggiata digestiva alla scoperta di alcuni luoghi dimenticati dove, con un po’ di immaginazione, per rivedere i gesti e la quotidianità vissuta durante il corso del mattino.



Guida : Riccardo Raggi – Romagnatrekking ® – Guida Ambientale Escursionistica (abilitato L.R. ER 4/2000, professionista ai sensi della L. 4/2013, assicurato RC, si rilascia regolare ricevuta fiscale). Iscritto al Registro Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche al n° ER296



Costi:

– corso + escursione 20€/cad

– pranzo a prezzo convezionato: 20€/cad



Partecipanti: max. 10



Equipaggiamento escursionistico minimo obbligatorio: scarponi da trekking/escursionismo impermeabili, pantaloni lunghi, pile/maglione, giacca impermeabile/gore-tex, cappellino/bandana, crema protettiva, zainetto sufficientemente capiente, acqua (min. 1 litro), ricambio completo da tenere in auto.



Per motivi di sicurezza o in caso di maltempo gli itinerari, stabiliti e comunicati al momento della conferma della prenotazione, potranno subire variazioni senza preavviso e ad insindacabile giudizio della Guida.