In collaborazione con il Fanzinoteca nazionale di Forlì, AUSER Volontariato di Forlì presenta un corso sperimentale di avviamento al fumetto dal 3 aprile – ogni martedì e venerdì ore 18:00-20:00 in Via Curiel 51, Forlì. Il corso è riservato ai tesserati Auser/Fanzinoteca senza limiti di età. Informazioni complete presso AUSER in viale Roma 124 – tel: 0543-404912.

Un corso di 8 lezioni da due ore che prevede l’alternarsi di lezioni con esercitazioni pratiche e teoriche sui temi svolti dai vari docenti. Gli incontri saranno tenuti da emergenti e esperti del settore, col supporto dell’esperto fanzinotecario Gianluca Umiliacchi e saranno coadiuvati dalla compartecipazione di giovani appassionati e dello Staff Centro Nazionale Studi Fanzine.

Massimo 15 partecipanti – minimo 5.



Programma:

I° Incontro- Storia e evoluzione del fumetto. Tipologia e peculiarità della Nona Arte

II° Incontro- Prima del fumetto. L’idea e il soggetto.

III° Incontro- L’idea prende forma. Sceneggiatura, gabbia e vignetta.

IV° Incontro- La forma diventa arte – elaborazione grafica personaggi e ambienti.

V° Incontro- La forma diventa arte – elaborazione grafica personaggi e ambienti.

VI° Incontro- La forma diventa arte – elaborazione grafica personaggi e ambienti.

VII°Incontro- Nascita e sviluppo della fanzine. Dalla passione alla fanzine.

VIII°Incontro- Realizzare una fanzine di fumetto: pianificazione, gestione e realizzazione del

prodotto finale.