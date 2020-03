Dal 9 al 17 maggio si tiene un Corso sulle problematiche comportamentali dei cani di canile. Il Centro Cinofilo Dog Galaxy di Forlì organizza un corso di formazione teorico-pratico per approfondire la conoscenza del cane e del suo mondo, comprenderne la natura e le diversità, soffermandosi in particolare sulle problematiche comportamentali dei cani del canile e sulla loro gestione dentro e fuori la struttura.

Un approfondimento sui principali canili della zona (Canile di Cesena, Canile di Cervia, Canile di Lugo) tramite visite guidate, accompagnati da responsabili ed operatori attivi all'interno della struttura, per toccare con mano le attività che vengono svolte ed elaborare successivamente in aula ciò che è stato visto durante la parte pratica in canile.

Appuntamento il 9 e 10 maggio e il 16 e 17 maggio al Centro Cinofilo di Forlì dalle 9.00 alle 18.00.

Programma: La comunicazione uomo-cane - Indice di adottabilità dei cani del canile - I bisogni del cane - Problematiche comportamentali - Il percorso educativo e rieducativo - Gli apprendimenti - I colloqui pre-adozione

Docenti del corso sono Stefano Cavina (Educatore Cinofilo e Responsabile Dog Galaxy) e Sonia Molduzzi (Fondatrice Ass.ne di Volontariato "Paola Perini", Pet Sitter)

Il corso è rivolto a: Educatori, Addestratori, Operatori Cinofili - Operatori e Volontari che operano già all'interno di canili e rifugi; Chi vuole diventare volontario/operatore; Proprietari che hanno appena adottato un cane o hanno intenzione di farlo e chiunque voglia ampliare le proprie conoscenze in materia cinofila.

Costo: € 250,00. Sconto del 20% per chi ha frequentato il Corso per Operatore Cinofilo & Dog Sitter Dog Galaxy e per gli operatori e volontari dei Canili che ci ospitano. Al termine del corso gli allievi potranno frequentare un tirocinio gratuito di 6 mesi presso il Centro Cinofilo Dog Galaxy di Forlì. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Parte dell'incasso verrà devoluto ai canili che ci ospitano.

Posti limitati, iscrizione obbligatoria: Sonia 331/3898545 - info@doggalaxy.it www.doggalaxy.it