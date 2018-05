Cortili e giardini aperti in Romagna: ecco le strutture aperte nel forlivese

Domenica 27 maggio torna l'iniziativa "Cortili e giardini aperti in Romagna", con varie location storich del comprensorio aperte a visite straordinarie.

L’Associazione Dimore Storiche Italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia. Nata nel 1977, l’Associazione conta attualmente circa 4500 soci e rappresenta una componente signifi cativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese. L’Associazione promuove attività di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, affi nché tali immobili, di valore storicoartistico e di interesse per la collettività, possano essere tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni migliori. Questo impegno è rivolto in tre direzioni: verso i soci stessi, proprietari dei beni; verso le Istituzioni centrali e territoriali, competenti sui diversi aspetti della conservazione; verso la pubblica opinione, interessata alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Di seguito le strutture coinvolte:

PALAZZO FANTINI - TREDOZIO

Visita al giardino, alle biblioteche e alla cantina storica del Palazzo con possibile degustazione dei vini di famiglia. Nelle biblioteche si espongono opere di Giuseppe Tampieri (artista del secolo XX°) nella mostra “Mediterraneo”. A metà pomeriggio, è previsto, nella limonaia del giardino, un concerto con arpa di Marianne Gubri, con temi celtici e moderni, dopo un preludio iniziale dedicato a Rossini, per ricordare il 150° anno dalla morte del compositore. Orari: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

CASTELLO DEL CAPITANO DELLE ARTIGLIERIE - CASTROCARO

In concomitanza con la Festa della Cittadinanza di Terra del Sole, il Castello del Capitano delle Artiglierie, aprirà le sue porte ai visitatori che saranno accompagnati dagli studenti della Classe II°C della scuola secondaria di I° grado Dante Alighieri di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Orari: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30

VILLA I RAGGI - PREDAPPIO

Visita al Giardino e Degustazione Vini in Cantina. Orari: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 Pranzo o cena presso il Ristorante E’ Gàlet: sconto 10% su prenotazione per giornata ADSI. T +39 0543 921136

PALAZZO BIANCHINI MORTANI - SANTA SOFIA

Orari: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30