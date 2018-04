"Così fan tutte" dal Metropolitan Opera al cinema Astoria

“Così fan tutte” dal Metropolitan Opera al cinema solo martedì alle ore 19.45 in esclusiva alla Multisala Astoria (Via dell'Appennino 313). Un nuovo allestimento ambientato nella Coney Island degli anni ’50 firmato da Phelim McDermott con la direzione musicale di David Robertson. Fra gli interpreti Christopher Maltman come Don Alfonso e la vincitrice dei Tony Award Kelli O’Hara nel ruolo di Despina. Si conclude con l’opera buffa Così fan tutte la stagione di grandi Opere direttamente dal palcoscenico del prestigioso Metropolitan Opera di New York, distribuita da QMI per Stardust Classic. Elenco sale su www.stardustclassic.it. Una nuova ed entusiasmante produzione del capolavoro operistico di Wolfgang Amadeus Mozart che si interroga sulla natura dell’amore e delle relazioni di coppia al cinema solo martedì 3 aprile alle ore 19.45, trasmesso near live via satellite. Un cast vincente per questa brillante versione di Phelim McDermott della commedia di Mozart ambientata in una carnevalesca atmosfera ispirata alla Coney Insland degli anni Cinquanta. Nel ruolo di Don Alfonso Christopher Maltman, in quella di Despina la vincitrice dei Tony Award Kelli O’Hara. Dirige David Robertson.