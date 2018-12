Prevenzione e Counseling: incontro a Cavarei con Maria Giovanna Pasini

Martedì 8 gennaio alle ore 17,00 incontro con Maria Giovanna Pasini Counselor per parlare di Prevenzione e Counseling a CavaRei Impresa Sociale Valori Spazi Persone via Domenico Bazzoli, 12. Il counselor è un esperto di counseling, agevolatore della relazione d'aiuto, orienta le persone nella conoscenza personale e nei momenti difficili, opera nell'ambito della prevenzione e collabora in rete con altri professionisti. Con il Counselor la persona intraprende un percorso "un viaggio" di esplorazione all'interno di sè alla ricerca delle risoluzioni e della sua autenticità. Autostima, motivazione, responsabilità, determinazione consapevolezza delle proprie potenzialità e qualità dei propri punti di forza e dei propri limiti e confini per il rafforzamento di se stessi.

Tutti possono utilizzare il counseling se vi sono le condizioni necessarie. Il professionista prima di intraprendere il ciclo dei colloqui informa la persona con un "consenso informato" e insieme siglano un "contratto"per la definizione degli obiettivi e per la risoluzione di eventuali criticità. Maria Giovanna Pasini è una Counselor umanistica esistenziale formata all'Aspic di Forlì-Cesena corso triennale è iscritta alla Reico si specializza in Counseling Nutrizionale e Teatro Counseling.

Laureata in Psicologia Clinica e di Comunità frequenta il Master "Clown al Servizio della Persona" Università di Bologna e il Master "Educazione alla Teatralità" Università di Milano Attrice e Cantante ha frequentato l'Accademia Teatro Sistina Garinei Roma Scrive e interpreta spettacoli teatrali ha esperienze nel cinema e in televisione Ha partecipato al Gef Festival Mondiale al Teatro Ariston Sanremo con un monologo scritto e interpretato premiata da artisti del Cirque du Soleil Da anni collabora e propone a Scuole, Associazioni, Università, Enti pubblici e privati progetti per diffondere la Cultura della Prevenzione per migliorare la nostra vita ed il rapporto con noi stessi e con gli altri Ha collaborato con diverse Associazioni di volontariato Libera professionista riceve per colloqui individuali e di gruppo Per contatti: pasinimariagiovanna@gmail.com +39 329 4283470