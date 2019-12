Cover italiane e internazionali con i Mi Diesis

Il trio Mi Diesis giunge in concerto al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro, in via Mainardi 14, sabato 14 dicembre, ore 21.30.

Già dal nome si intravede una “alterazione” e non tanto nel diesis, piuttosto perchè il mi diesis - come tutti sappiamo - è un "fa". In altre parole: una nota che “spinge”, un mi diesis che vuole salire, che si mette in gioco, che simula un "fa", ma non intende prendere il suo posto.

La musica dei Mi Diesis pesca nel grande repertorio non solo italiano, e prova a “fare il verso” ad autori e cantautori più o meno famosi.

Tu chiamale, se vuoi, "cover", ma poi c'è il diesis' che a volte può stonare, oppure sembrare perfetto.

Un gruppo nato per necessità, quella più banale, e cioè fare musica, ma che proviene dall'idea che le “buone vibrazioni” sono il sale della vita, che possono anche sollevarla senza altra pretesa; se non quella di entrare nel ciclo di quell'insieme di quelle cose e persone che quotidianamente ci girano intorno, ci toccano e con le quali siamo in rete; rete di onde che si vogliono sentire, cantare e condividere.

L'ingresso è riservato ai soci del Circolo.